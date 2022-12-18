Кавазашвили: «В финале я буду болеть и за Аргентину, и за Францию»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, какую команду будет поддерживать в финальной игре чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

По словам ветерана, на данном этапе самое главное для него — это игра. Поэтому он хочет, чтобы обе сборные продемонстрировали в предстоящем матче достойный футбол.

«В финале я буду болеть за обе команды: и за Аргентину, и за Францию. Даже если бы в финал вышли марокканцы, то болел бы за то, чтобы они показали достойную игру», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в игре за третье место Хорватия обыграла Марокко (2:1).