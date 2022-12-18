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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кавазашвили: «В финале я буду болеть и за Аргентину, и за Францию»

18 Декабря 2022 • 09:39 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 7 ч. 46 мин.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, какую команду будет поддерживать в финальной игре чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

По словам ветерана, на данном этапе самое главное для него — это игра. Поэтому он хочет, чтобы обе сборные продемонстрировали в предстоящем матче достойный футбол.    

«В финале я буду болеть за обе команды: и за Аргентину, и за Францию. Даже если бы в финал вышли марокканцы, то болел бы за то, чтобы они показали достойную игру», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в игре за третье место Хорватия обыграла Марокко (2:1).

 

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Сборная Аргентины Сборная Франции Анзор Кавазашвили
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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