Полузащитник немецкого «Ганновера 96» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, за кого болел в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Болел за Аргентину! И рад победе этой замечательной команды», - пишет игрок в своём Telegram-канале.

Ондуа добавил, что смотрел матч в весёлой компании ребят в формах «Барселоны» и баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», которые постоянно спорили друг с другом на футбольные темы.

Напомним, что Гаэль Ондуа имеет второе гражданство Российской Федерации. На мундиале в составе сборной Камеруна Ондуа не смог выйти из группы, однако его команда набрала четыре очка, заняла третью строчку в квартете G и одержала победу над сборной Бразилии (1:0).

Ранее Ондуа рассказал, что получил угрозы из-за выступления на мундиале в бутсах с российским флагом.