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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин: «Катар — далеко не футбольная страна»

15 Декабря 2022 • 19:49 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин подвёл итоги проведению чемпионата мира в Катаре.

Специалист отметил тот факт, что во время проведения данного мирового первенства в нынешнем году произошло очень много нетипичных событий, как, например, само время организации турнира, ведь впервые в истории футбола главное соревнование по этому виду спорта проводится в осенне-зимнее время года.

«Катар — далеко не футбольная страна! Очень странно на таком турнире видеть полупустые стадионы», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В финале ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Чм-2022 катар
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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