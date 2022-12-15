Нигматуллин: «Катар — далеко не футбольная страна»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин подвёл итоги проведению чемпионата мира в Катаре.

Специалист отметил тот факт, что во время проведения данного мирового первенства в нынешнем году произошло очень много нетипичных событий, как, например, само время организации турнира, ведь впервые в истории футбола главное соревнование по этому виду спорта проводится в осенне-зимнее время года.

«Катар — далеко не футбольная страна! Очень странно на таком турнире видеть полупустые стадионы», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В финале ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции.