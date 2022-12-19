Хоккеист Малкин тремя словами описал финал ЧМ-2022

Звездный российский хоккеист Евгений Малкин, который выступает в НХЛ за клуб «Питтсбург», поделился эмоциями после финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«Лучший финал! Кайф», - говорится в публикации спортсмена в социальных сетях.

Матч завершился результативной ничьей – 3:3. За Аргентину забивали Месси (дубль) и ди Мария. В составе Франции хет-трик оформил Мбаппе.

Южноамериканская сборная в третий раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Аргентина побеждала в 1978 и 1986 года.

Добавим, что Месси стал лучшим игроком турнира, забив семь голов и отдав три ассиста.