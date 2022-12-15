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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дасаев: «Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира»

15 Декабря 2022 • 15:04 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о финале чемпионата мира, в котором 18 декабря встретятся команды Аргентины и Франции.

По мнению эксперта, в предстоящей игре нет явного фаворита, поэтому победит та сборная, которой больше повезёт. Также Дасаев признался, что в финале будет персонально поддерживать лидера южноамериканской команды Лионеля Месси.

«Мне, в общем-то, без разницы, кто выиграет, но хотелось бы, чтобы Месси всё-таки стал чемпионом мира. Он столько всего сделал для футбола, а чемпионом мира не становился», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в последний раз южноамериканской сборной удавалось выиграть чемпионат мира в далёком 1986 году. «Трёхцветные» же являются действующими победителями турнира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Ринат Дасаев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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