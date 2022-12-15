Дасаев: «Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о финале чемпионата мира, в котором 18 декабря встретятся команды Аргентины и Франции.

По мнению эксперта, в предстоящей игре нет явного фаворита, поэтому победит та сборная, которой больше повезёт. Также Дасаев признался, что в финале будет персонально поддерживать лидера южноамериканской команды Лионеля Месси.

«Мне, в общем-то, без разницы, кто выиграет, но хотелось бы, чтобы Месси всё-таки стал чемпионом мира. Он столько всего сделал для футбола, а чемпионом мира не становился», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в последний раз южноамериканской сборной удавалось выиграть чемпионат мира в далёком 1986 году. «Трёхцветные» же являются действующими победителями турнира.