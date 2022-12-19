Бышовец: Скалони дал полную свободу МессиБышовец: Скалони дал полную свободу Месси

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о работе наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони. Напомним, аргентинцы стали чемпионами мира – 2022, одолев в финале Францию.
«Самое важное – он дал полную вольность своей главной звезде, гениальному режиссеру Месси. Не стал зажимать его в какие-то рамки. Наоборот, позволил ему проявить свои лучшие качества как на поле, так и в раздевалке», — цитирует Бышовца Betonmobile.
По мнению эксперта, отличная атмосфера в команде позволила Аргентине завоевать этот трофей. Специалист отметил, что игра аргентинцев с каждым матчем становилась все лучше, это говорит о способности Скалони выстраивать долгосрочную стратегию.
35-летний Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, он забил 7 мячей и сделал 3 ассиста в семи матчах мундиаля.
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ай а можец ента непарочна зачацый через тики-токи оцпрыск цвецной барады и алтулки-лабуса.. А-ха-ха-ха! )))
МессиБышовец Дмитриевич Тарасов-Бузов, о.
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