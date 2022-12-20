Рианчо назвал лучшего игрока чемпионата мира – 2022

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком чемпионата мира 2022 года.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Мбаппе. Парень провел просто невероятный турнир», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали чемпионата мира, проиграв в финальном матче Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти). Стоит отметить, что в этой игре форвард оформил хет-трик.

Всего на счету Мбаппе восемь забитых голов и две результативные передачи в семи матчах. 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.