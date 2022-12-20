Нигматуллин – о жесте Мартинеса: «Это было не по-пацански»

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время церемонии награждения после финала чемпионата мира – 2022.

«Мне не понравилось поведение Мартинеса. После окончания финала он вел себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Это было не по-пацански, а по-колхозному», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что после награждения Эмилиано приложил награду к паху, показав неприличный жест.

В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.