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Нигматуллин – о жесте Мартинеса: «Это было не по-пацански»

20 Декабря 2022 • 09:27 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время церемонии награждения после финала чемпионата мира – 2022.

«Мне не понравилось поведение Мартинеса. После окончания финала он вел себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Это было не по-пацански, а по-колхозному», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что после награждения Эмилиано приложил награду к паху, показав неприличный жест.

В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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Комментарии (1)
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sierge
20 Декабря 2022 в 09:28
да ладно хоть скукоту разбавил)
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