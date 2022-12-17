Дешам рассказал о настрое Мбаппе перед финалом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о настрое и готовности нападающего команды Килиана Мбаппе перед финальным поединком мундиаля в Катаре против Аргентины.

«Мбаппе очень мало разговаривает с прессой? Когда ему нужно говорить, он это делает. Он сосредоточен на игре, он находится в отличном расположении духа. У меня нет никакого желания нарушать его спокойствие и душевное состояние. Он сосредоточен на всей команде», — сказал Дешам в интервью для издания L’Equipe.

Напомним, что финальный поединок ЧМ-2022 между аргентинцами и французами начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.