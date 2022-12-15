Тренер сборной Марокко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Наставник сборной Марокко Валид Реграги поведал о том, какую сборную будет поддерживать в финале чемпионата мира – 2022.

«Наша команда максимально выложилась на этом турнире. Мы показали всему миру, какой уровень футбола в Марокко. Также все увидели наших потрясающих болельщиков. Мы зашли так далеко, как могли.

Финал? Мы будем болеть за сборную Франции», - передает слова специалиста Metro.

В финале чемпионата мира, проходящего в Катаре, сборная Франции встретится с национальной командой Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.