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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: Месси обошёл и Роналду, и Марадону

19 Декабря 2022 • 04:41 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением по поводу победы Аргентины в финале катарского мундиаля.

Булыкин сказал«Матч ТВ», что Лионель Месси доказал всем, что он является величайшим футболистом в мире. Экс-игрок отметил, что аргентинец обошёл и Криштиану Роналду, и своего легендарного соотечественника Диего Марадону.

«Вся Аргентина молилась на Месси и он всё же сумел вписать своё имя в историю мирового футбола», - добавил Булыкин.

Напомним, что сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти сумела обыграть французов. Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Дмитрий Булыкин Чм-2022
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