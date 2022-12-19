Булыкин: Месси обошёл и Роналду, и Марадону

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением по поводу победы Аргентины в финале катарского мундиаля.

Булыкин сказал«Матч ТВ», что Лионель Месси доказал всем, что он является величайшим футболистом в мире. Экс-игрок отметил, что аргентинец обошёл и Криштиану Роналду, и своего легендарного соотечественника Диего Марадону.

«Вся Аргентина молилась на Месси и он всё же сумел вписать своё имя в историю мирового футбола», - добавил Булыкин.

Напомним, что сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти сумела обыграть французов. Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.