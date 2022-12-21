Сборная Аргентины впервые за 36 лет стала чемпионом мира, чем очень порадовала огромную армию фанатов, прилетевших из Южной Америки поболеть за своих. Среди них была и девушка, которая в порыве чувств решила снять с себя футболку и обнажила свою грудь.

Видевшие это наверняка оценили ее достоинства, но не все сделали это по достоинству - вскоре к девушке подошел катарский полицейский, выведший ее со стадиона, но вовсе не за тем, чтобы попросить ее снять футболку еще раз, а для того, чтобы задержать ее. Теперь девушке грозит тюрьма, или, как минимум, серьезный штраф.