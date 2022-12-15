​Мбаппе на чемпионате мира сделал одно оборонительное действие – у француза худший показатель среди полевых игроков

Главная задача Килиана Мбаппе на футбольном поле заключается в забивании и организации голов. В современном футболе даже атакующие игроки имеют оборонительные функции, но на Мбаппе это, похоже, не распространяется. Эксперты из Opta отметили, что Мбаппе на нынешнем чемпионате мира сделал всего одно оборонительное действие за 477 игровых минут. Получается, что в среднем за 90 минут Килиан делает 0,19 оборонительных действий. Это худший показатель для полевых игроков на турнире. Речь о тех игроках, которые отыграли хотя бы 150 минут.

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет против Аргентины и постарается защитить титул.