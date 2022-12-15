Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе на чемпионате мира сделал одно оборонительное действие – у француза худший показатель среди полевых игроков

15 Декабря 2022 • 18:52 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Главная задача Килиана Мбаппе на футбольном поле заключается в забивании и организации голов. В современном футболе даже атакующие игроки имеют оборонительные функции, но на Мбаппе это, похоже, не распространяется. Эксперты из Opta отметили, что Мбаппе на нынешнем чемпионате мира сделал всего одно оборонительное действие за 477 игровых минут. Получается, что в среднем за 90 минут Килиан делает 0,19 оборонительных действий. Это худший показатель для полевых игроков на турнире. Речь о тех игроках, которые отыграли хотя бы 150 минут.

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет против Аргентины и постарается защитить титул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии осталась без главного тренера - Сантуш ушёл официально
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе лидирует по обводкам на ЧМ-2022, Месси – в тройке
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сантуш покинет должность главного тренера сборной Португалии в ближайшие часы 1
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар всё не может отойти от шока вылета с ЧМ - может взять паузу
19:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Марокко подала протест из-за судейства в матче с Францией
19:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов: «Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет»
19:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​На финале чемпионата мира будет работать судья из Польши
18:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе на чемпионате мира сделал одно оборонительное действие – у француза худший показатель среди полевых игроков
18:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Журналист Морган: «Роналду лучший в истории, Марадона – второй, Месси – третий или четвёртый» 1
18:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич не собирается завершать карьеру - хочет помочь Хорватии выиграть чемпионат Европы
18:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «По величию Мбаппе может обойти Месси и Роналду в ближайшем будущем»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес: «Думаю, Месси может играть до 50 лет»
17:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: Если Зуев хочет, то пусть играет за Казахстан, мы ничего не потеряем
17:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти до лета
17:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Статистика подчёркивает важность Альвареса для Аргентины
Все новости
Рекомендуем