Джоркаефф сравнил Месси и Мбаппе

Бывший игрок французской национальной команды Юрий Джоркаефф сравнил Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед финалом катарского чемпионата мира.

«У этих игроков разные стили. Для Франции хорошо, что команда выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних играх. Я не уверен, что Аргентина справится без забитых мячей Месси», — приводит слова чемпиона мира и Европы издание RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе и Месси подходят к решающей игре мундиаля между Францией и Аргентиной в статусе лучших бомбардиров турнира, забив по пять голов.