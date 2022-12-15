Коло Муани: «Президент Франции попросил нас выиграть кубок»

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором «трёхцветным» предстоит встретиться с Аргентиной.

Напомним, в полуфинальной игре с Марокко (2:0) Муани отметился забитым голом.

По словам 24-летнего футболиста, президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил команду Дидье Дешама выиграть турнир.

«Аргентина — сильная команда, но мы должны готовиться к матчу с ними, как и к любому другому. Мы собираемся очень серьёзно подготовиться, особенно психологически», — цитирует Коло Муани RTBF.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.