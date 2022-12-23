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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафанов считает, что российские вратари не затерялись бы на чемпионате мира

23 Декабря 2022 • 12:59 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов предположил, как могли бы выступить голкиперы из нашей страны на чемпионате мира в Катаре.

По мнению Кафанова, российским футболистам было бы по силам показать достойную игру на мундиале. Напомним, что весной нынешнего года сборная России была отстранена от участия во всех международных турнирах.  

«Матчи отборочного цикла с Хорватией, Словенией, Словакией в прошлом году показали, что наши вратари смогли достойно сыграть на таком уровне. У нас в целом много хороших голкиперов», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Победу на мундиале в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря, одержала национальная команда Аргентины. Лучшим вратарём турнира был признан голкипер южноамериканской сборной Эмилиано Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Эмилиано Мартинес
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