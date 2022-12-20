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Снимок Месси с кубком мира установил рекорд по лайкам в соцсетях

20 Декабря 2022 • 13:09 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Публикация нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком мира собрала рекордное количество лайков в социальных сетях. На момент написания этой новости число «сердец» перевалило за 56 миллионов.

Предыдущий рекорд принадлежал снимку яйца. Этот пост собрал 55,9 миллиона лайков.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, победив в финале Францию. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 3:3. В серии пенальти южноамериканцы оказались точнее – 4:2.

По итогам мундиаля Лионеля признали лучшим футболистом турнира. Нападающий забил семь мячей и сделал три ассиста в семи встречах.

Во Франции придумали грязную месть Месси за финал ЧМ-2022

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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HG2017
20 Декабря 2022 в 13:49
А рекорд по кол-ву оргазмов был установлен в момент поднятия кубка??
HG2017
20 Декабря 2022 в 13:48
"Предыдущий рекорд принадлежал снимку яйца." - Месси??
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