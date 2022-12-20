Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти. Для аргентинцев этот успех является очень значимым – кубка мира в этой стране ждали 36 лет. По случаю победы на мундиале 20 декабря в Аргентине объявили выходным днём. На чемпионский парад «альбиселесте» в Буэнос-Айресе вышло более 4 миллионов человек. Соответствующие невероятные фотографии распространились в социальных сетях.

Добавим, что Лионель Месси после финала чемпионата мира заявил о намерении продолжать играть за сборную Аргентины. Наверняка форвард выступит на Кубке Америки в 2024 году, где «альбиселесте» будут защищать трофей.