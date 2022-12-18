Кассано – о финале ЧМ-2022: «Франция сильнее по составу, но у Аргентины есть лучший в мире»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о раскладах в финале чемпионата мира – 2022.

18 декабря сборные Аргентины и Франции сойдутся в решающей битве, по итогам которой определится победитель катарского мундиаля. Кассано признался, что будет поддерживать Аргентину, но не видит фаворита в матче: «На мой взгляд, шансы примерно 50 на 50. Франция превосходит Аргентину по уровню состава, но у аргентинцев есть лучший в мире – Лионель Месси. Это всегда даёт ощущение дополнительного преимущества. Буду надеяться на победу Лео и его команды», – приводит издание TWM слова известного итальянца.