Лещенко: «В финале чемпионата мира у Аргентины всё будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале чемпионата мира. Напомним, в решающей игре мундиаля встретятся команды Аргентины и Франции.

Лещенко признался, что будет болеть за французов, которые, по его мнению, показывают очень разумный футбол.

«Мне очень нравится эта сборная. Футболисты техничные, играют разумно, всё выстроено. У Аргентины всё будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.