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Лещенко: «В финале чемпионата мира у Аргентины всё будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна»

15 Декабря 2022 • 13:54 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале чемпионата мира. Напомним, в решающей игре мундиаля встретятся команды Аргентины и Франции.  

Лещенко признался, что будет болеть за французов, которые, по его мнению, показывают очень разумный футбол.

«Мне очень нравится эта сборная. Футболисты техничные, играют разумно, всё выстроено. У Аргентины всё будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Антуан Гризманн Лев Лещенко
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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