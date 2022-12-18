Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Франции.

«Вообще у меня симпатии были на стороне Франции. Но в полуфинале они забили два халявных гола. Их не должно было быть, случайные мячи. Хочу отметить Аргентину. Я думал, что там играет один Месси. А нет. Он сейчас играет на команду, они играют все. А не так, когда команда играет на него. Думаю, Аргентина победит. Возможно, даже в серии пенальти.

Что касается Месси, то сейчас команда не строится вокруг него. Он интегрирован в командные действия команды. Месси сейчас работяга, претензий к нему нет. У Франции есть Мбаппе. Он тоже сильный парень. Но вот в полуфинале он уже не блистал. Может быть, подустал уже. Странно, что он был не такой активный. Но посмотрим на их игру в финале. А так у Мбаппе есть все качества отличного игрока», - сказал Пономарёв.

Стартовый свисток в матче Аргентина - Франция прозвучит в 18:00.