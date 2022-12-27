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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рабио рассказал, чем его раздражает Мбаппе

27 Декабря 2022 • 19:27 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, чем его бесит звезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

«Мбаппе раздражает меня своей сменой голоса во время интервью. Когда мы вместе, он нормально говорит. Но когда смотрим интервью, заметно, как он меняется», — приводит слова Рабио RMC Sport. Хавбек отметил, что не знает, с чем связаны изменения в голосе лучшего бомбардира катарского чемпионата мира, но, по мнению Рабио, это замечают многие.

Напомним, что Адриен и Килиан являлись основными игроками «трёхцветных», занявших второе место на прошедшем мундиале.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриен Рабио Килиан Мбаппе
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