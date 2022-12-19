Сестра Роналду - после триумфа Месси: «Худший чемпионат мира в истории»

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, высказалась о финале чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Это был худший чемпионат мира в истории. Но он подарил нам прекрасный финал. Отличный матч. Мои поздравления Аргентине. Мбаппе был невероятен. Его ждет потрясающее будущее», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира, победив Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Что касается сборной Португалии, то Роналду и компания покинули мундиаль на стадии ¼ финала. Пиренейцы сенсационно проиграли команде Марокко со счетом 0:1.