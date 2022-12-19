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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сестра Роналду - после триумфа Месси: «Худший чемпионат мира в истории»

19 Декабря 2022 • 15:10 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, высказалась о финале чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Это был худший чемпионат мира в истории. Но он подарил нам прекрасный финал. Отличный матч. Мои поздравления Аргентине. Мбаппе был невероятен. Его ждет потрясающее будущее», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира, победив Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Что касается сборной Португалии, то Роналду и компания покинули мундиаль на стадии ¼ финала. Пиренейцы сенсационно проиграли команде Марокко со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Катя Авейру
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Комментарии (2)
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Alex1972
19 Декабря 2022 в 16:10
Странно, что не пожелала Месси попасть под машину... А-ха-ха-ха... 👏👏👏😋💃💅🏻🧯💋
типафутбольныйаналитик
19 Декабря 2022 в 16:18
Португальцы... что с них взять?))) Чего один Моуриньо стоит)))
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