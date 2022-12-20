Раскрыты слова Дешама игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

После первого тайма сборная Франции проигрывала Аргентине в финале чемпионата мира со счётом 0:2. Журналистам L’Equipe удалось выяснить, что происходило в раздевалке «трёхцветных» в перерыве.

По данным источника, Дешам разговаривал с командой в повышенном тоне, не скрывая гнева. Тренер призывал игроков действовать более компактно и делать более точные передачи.

«Вы не здесь, ребята! Вы не добираетесь до вторых мячей. Вы не играете в финале чемпионата мира!» - сказал Дешам в числе прочего.

Отмечается, что подбодрить команду попытались также капитан Уго Льорис и ветеран Стив Манданда.

Напомним, что во втором тайме сборная Франции смогла превратить 0:2 в 2:2. В экстра-тайме команды обменялись голами, после чего Аргентина взяла верх в серии пенальти.