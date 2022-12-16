Альтов: «Месси — это Микеланджело мяча»

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семён Альтов признался, что до сих пор не определился с тем, за кого именно будет болеть в финале чемпионата мира – 2022.

Альтов сказал, что в запасе у него есть ещё целых 48 часов для того, чтобы определиться с выбором.

«Скажу честно, и те и другие мне симпатичны. А Месси — это Микеланджело мяча», - приводит слова Альтова «Матч ТВ».

Писатель-сатирик признался, что ближайшую ночь он проведёт без сна в раздумьях о грядущем финале мундиаля.

Аргентинский и французский коллективы сойдутся в очном противостоянии в ближайшее воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:00.