Альтов: «Месси — это Микеланджело мяча»

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семён Альтов признался, что до сих пор не определился с тем, за кого именно будет болеть в финале чемпионата мира – 2022.
Альтов сказал, что в запасе у него есть ещё целых 48 часов для того, чтобы определиться с выбором.
«Скажу честно, и те и другие мне симпатичны. А Месси — это Микеланджело мяча», - приводит слова Альтова «Матч ТВ».
Писатель-сатирик признался, что ближайшую ночь он проведёт без сна в раздумьях о грядущем финале мундиаля.
Аргентинский и французский коллективы сойдутся в очном противостоянии в ближайшее воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:00.
долбан ты ышо энштейна с педриком сравни.. А-ха-ха-ха! )))
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