Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал футболиста, от которого хотел бы получить пас.

18-летний Пиняев признался, что очень хочет поиграть в одной команде с нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси, чтобы оценить его игровое мышление.

«От какого крутого футболиста хотел получить пас? От Лео Месси, не важно — назад, вперёд», — цитирует Пиняева Sport24.

Напомним, что 35-летний Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря Катаре. Аргентинец записал на свой счёт семь голов в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.