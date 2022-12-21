Мостовой: Месси в 35 лет вытянул всю сборную на ЧМ

Бывший нападающий «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с журналистами восхитился игрой аргентинского форварда Лионеля Месси на катарском мундиале.

Мостовой сказал «Плеймейкеру», что после выступления Месси на чемпионате мира вряд ли у кого-то повернётся язык сказать о том, что Лионелю чего-то не хватает. Экс-игрок отметил, что Месси в свои 35 лет вытянул всю сборную на этом турнире.

«Мбаппе тоже герой, ведь оформить хет-трик в финале чемпионата мира — это нечто невероятное», - добавил Мостовой.

Напомним, что Лионель Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. По итогам катарского мундиаля форвард был назван лучим игроком турнира.