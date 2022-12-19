Билялетдинов: «По качеству игры это был не лучший финал»

Бывший игрок московского «Локомотива» и ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказал непопулярное мнение и немного покритиковал вчерашний финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

«По качеству игры – не лучший финал. 70 минут игры не было совсем», - цитирует его «Чемпионат».

Билялетдинов пояснил, что игру перевернул забитый пенальти в исполнении Килиана Мбаппе, который позже заставил французов проснуться и начать играть, а после сравнять счёт. Как итог – благодаря лишь одному моменту команды продолжили схватку в дополнительном времени и довели дело до серии пенальти.