Бывший партнёр Марадоны: «Будет трудный матч с непростым соперником»

Сборная Аргентины готовится к финальному матчу чемпионата мира, команда Лионеля Месси сразится со сборной Франции, и Абель Бальбо, бывший аргентинский нападающий, выступавший в команде с Диего Марадоной, поделился своими ожиданиями.

- Это будет сложный финал против неудобного соперника. Франция очень сильна, физически, тактически, опыт. Чего я боюсь? Они умеют играть в любой ситуации, при любом счете, быстро адаптируются. А еще Мбаппе..., - цитирует слова Бальбо Libero.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.