Уилкшир: «Я говорил Кураньи: «Если завершил карьеру, не возвращайся»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал о своей поездке на чемпионат мира в Катар.

По словам Уилкшира, его пригласили на турнир в качестве легенды ФИФА, попросив провести несколько игр против болельщиков. То же самое требовалось и от бывшего партнёра австралийца по «Динамо» Кевина Кураньи, который в итоге получил серьёзную травму.

«Мы хорошо провели время, там был Кевин Кураньи. Он получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки и мениска. Я ему говорил: «Если ты завершил карьеру, не возвращайся на поле». Теперь ему нужна операция», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат мира выиграла сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). Австралия же, завершила свои выступления на стадии 1/8 финала, уступив как раз южноамериканской команде (1:2).