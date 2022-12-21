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​Капелло: «Мбаппе легко будет выигрывать «Золотые мячи»

21 Декабря 2022 • 05:22 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Килиан Мбаппе в скором времени превратит соревнование за «Золотой мяч» в свое личное дело. Капелло уверен, что он выиграет награду, после чего сделает это и в следующем году.

- Мбаппе наверняка выиграет и оставит себе «Золотой мяч» на многие годы. Началась его эпоха. Месси спел свою красивую лебединую песню. Не вижу игроков, которые могут стать наследниками Месси, который, в свою очередь, стал наследником Марадоны, а тот стал наследником Пеле. Они гениальны, а Мбаппе - уникален, - считает Капелло, слова которого цитирует Corriere dello Sport.

Напомним, что Килиан забил восемь мячей в рамках прошедшего чемпионата мира, став его лучшим бомбардиром.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Лионель Месси Килиан Мбаппе
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