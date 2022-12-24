Эмилиано Мартинес: «Мечтал помочь Месси выиграть чемпионат мира»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, которого признали лучшим вратарем чемпионата мира – 2022, высказался о своем партнере по национальной команде Лионеле Месси.

«Лео – лучший футболист в мире. Я мечтал помочь ему выиграть чемпионат мира. Сделал это для лучшего на планете. Теперь не осталось сомнений, кто лучший игрок в истории футбола», - передает слова Мартинеса Cadena Ser.

В финальном поединке мундиаля сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Мартинес парировал один из ударов французов.

На чемпионате мира Месси забил семь голов и сделал три ассиста.