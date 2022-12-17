Скалони: «Финал чемпионата мира станет последним матчем Месси за сборную»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии финального матча чемпионата мира против Франции заявил о том, что предстоящая игра станет последней для лидера южноамериканской команды Лионеля Месси в футболке национальной сборной.

«Это будет последний матч за сборную Лео Месси. Поэтому все мы очень надеемся, что он сможет поднять над головой кубок чемпиона мира», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Напомним, что в общей сложности Месси провёл в составе сборной Аргентины 171 матч, забив 96 голов. На данный момент нападающий «ПСЖ» уверенно возглавляет рейтинг лучших бомбардиров национальной команды в истории, опережая ближайшего преследователя Габриэля Батистуту на 41 мяч.

Матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.