Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: Месси — главный кавалер мирового футбола в 21 веке

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался по поводу победы аргентинский сборной на катарском чемпионате мира.

Чепчугов сказал«РБ-Спорту», что в зрелищном футболе справедливо победила сильнейшая команда. Экс-вратарь отметил, что наслаждался тем, как Лионель Месси после матча тепло обнимал каждого партнёра по сборной.

«Лео Месси — главный кавалер мирового футбола в 21 веке. Величайшие игроки в истории — Пеле, Марадона и Месси. У Мбаппе ещё всё впереди», - добавил Чепчугов.

Напомним, что аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию. 35-летний Месси впервые в свое карьере выиграл титул чемпиона мира.