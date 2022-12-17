Бензема ответил, хочет ли сыграть в финале ЧМ-2022

В европейских СМИ ходят слухи о том, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может принять участие в финальном матче чемпионата мира – 2022 против национальной команды Аргентины.

«Мне это неинтересно», - написал 34-летний обладатель «Золотого мяча» в своих социальных сетях.

Напомним, что Бензема пропускает турнир в Катаре из-за повреждения. Карима не стали убирать из заявки команды, поэтому он в теории может помочь сборной Франции в решающем матче мундиаля.

Финал между сборными Аргентины и Франции пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – 18:00 по московскому времени.