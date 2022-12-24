Самедов: «Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как ЧМ?»

Бывший полузащитник сборной России и нескольких московских футбольных клубов Александр Самедов высказался о потенциальных договорных матчах на мундиале в Катаре.

«Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как чемпионат мира? Я ни в одной игре даже подумать об этом не мог», - цитирует экс-игрока «Спорт День за Днём».

Напомним, накануне в ФИФА отчитались о результатах проверки, которую проводили во время чемпионата мира по футбоул в Катаре и сообщили, что «договорняков» на играх турнира такого уровня выявлено не было.

64 матча катарского чемпионата мира по футболу прошли с 20 ноября по 18 декабря. Победителем захватывающего сенсационного турнира стала сборная Аргентины по главе с двумя Лионелями – Лионелем Скалони (на тренерском мостике) и Лионелем Месси (на поле с капитанской повязкой).