Аленичев оценил игру ди Марии в финале чемпионата мира

Известный в прошлом российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление полузащитника сборной Аргентины Анхеля ди Марии в финале чемпионата мира – 2022.

«Выдающийся матч провели Месси и Мбаппе, но мне еще понравился ди Мария. Анхель стал одним из лучших в финале. Доказал, что он тоже фантастический исполнитель», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В финальном матче ди Мария забил один из мячей в ворота сборной Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3, в серии пенальти аргентинцы были точнее «трёхцветных» - 4:2.