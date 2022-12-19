​Сабалета: «Это был нескончаемый праздник»

Бывший футболист «Манчестер Сити» и аргентинской сборной Пабло Сабалета получил огромное удовольствие от финала чемпионата мира (хотя, подозреваем, оно было бы не столь огромным, если бы победа досталась французам). Он благодарен Месси, Мбаппе и их дружинникам за то, что они превратили финал в столь классный матч.

- Блестяще! Это был нескончаемый праздник. Вся страна ждала этого момента так долго! Скалони принял смелые решения, выпустив Дибалу под пенальти. Невероятно, но Скалони выиграл Кубок Америки и Кубок мира, не имея никакого опыта! - цитирует Сабалету BBC One.