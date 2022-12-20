Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Известный повар после финала чемпионата мира нарушил регламент ФИФА

20 Декабря 2022 • 16:15 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный шеф-повар Нусрет Гёкче, которого многие знают по прозвищу Salt Bae, после финала чемпионата мира оказался на футбольном поле. Вероятно, ресторатору помогла дружба с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Гёкче фотографировался с аргентинскими футболистами и даже сделал фото с кубком мира. Тем самым владелец известной сети стейк-хаусов нарушил регламент ФИФА. В нём говорится, что брать в руки трофей чемпионата мира могут только те, кто его выигрывал, а также главы государств.

Стоит сказать, что Нусрет Гёкче в социальных сетях столкнулся с критикой – повара обвиняют в высокомерии. 

Добавим, что гостями Нусрета Гёкче регулярно становятся звёздные футболисты. Недавно повар кормил стейками игроков сборной Испании. 

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Джанни Инфантино Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
16:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов назвал Испанию главным разочарованием чемпионата мира в Катаре 1
16:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов назвал лучшего футболиста ЧМ-2022
16:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Раскрыты слова Дешама игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022
16:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Известный повар после финала чемпионата мира нарушил регламент ФИФА
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков считает, что в Катаре нет ничего привлекательного
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци: Месси — один из величайших спортсменов 21 века
15:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал лучшего игрока чемпионата мира – 2022
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Роналду оказался раздутой фигурой, он подвёл своих поклонников» 2
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев: «Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни»
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев — о чемпионате мира: «Был уверен, что Месси поднимет кубок над головой»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жоржиньо: «Я не хотел смотреть чемпионат мира, у меня не было интереса»
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуймович: «Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат сборную Хорватии»
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов — о сборной Хорватии: «Серебро, бронза – большое достижение»
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду, их нельзя сравнивать»
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем