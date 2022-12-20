​Известный повар после финала чемпионата мира нарушил регламент ФИФА

Известный шеф-повар Нусрет Гёкче, которого многие знают по прозвищу Salt Bae, после финала чемпионата мира оказался на футбольном поле. Вероятно, ресторатору помогла дружба с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Гёкче фотографировался с аргентинскими футболистами и даже сделал фото с кубком мира. Тем самым владелец известной сети стейк-хаусов нарушил регламент ФИФА. В нём говорится, что брать в руки трофей чемпионата мира могут только те, кто его выигрывал, а также главы государств.

Стоит сказать, что Нусрет Гёкче в социальных сетях столкнулся с критикой – повара обвиняют в высокомерии.

Добавим, что гостями Нусрета Гёкче регулярно становятся звёздные футболисты. Недавно повар кормил стейками игроков сборной Испании.