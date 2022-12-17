Какие рекорды чемпионатов мира Месси может установить в финале

В воскресенье Лионель Месси проведёт последний матч на чемпионатах мира. В финале катарского мундиаля аргентинец может установить несколько рекордов турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чего может добиться Месси.

Наибольше количество матчей на чемпионатах мира

Чтобы установить этот рекорд, Месси просто надо выйти на поле. В настоящий момент аргентинец в разные годы провёл на чемпионатах мира 25 матчей. Столько же на турнирах провёл Лотар Маттеус, и это пока лучший показатель. Несложно посчитать, что Месси в случае выхода на поле установит абсолютный рекорд, при этом нет сомнений, что он, конечно, сыграет в воскресенье.

Наибольшее количество сыгранных минут на чемпионатах мира

Этот рекорд в некотором роде следует из предыдущего. Месси может установить рекорд по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира. Кстати, интересно, что сейчас рекорд принадлежит не Маттеусу. Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини с 1990-го по 2002 год провёл 2217 минут в матчах мундиалей. У Месси в настоящее время 2194 минуты с учётом нынешнего турнира. Таким образом, уже к середине первого тайма аргентинец установит и этот рекорд.

Наибольшее количество побед на чемпионатах мира

Если сборная Аргентины выиграет финальный поединок, то это будет 19-я победа для Месси в матчах чемпионата мира. В зачёт идут в том числе встречи, выигранные в серии пенальти. В настоящий момент Месси делит рекорд по количеству выигранных матчей с Мирославом Клозе. Свою 18-ю победу на чемпионатах мира немец одержал в финале 2014 года, когда была обыграна Аргентина с Месси. Правда, Клозе в любом случае сохранит за собой рекорд по количеству выигранных матчей на чемпионатах мира в основное время.

Наибольшее количество голевых передач на чемпионатах мира

Этот рекорд Лионель Месси может установить, но сделать это будет крайне сложно. В настоящее время у аргентинца 8 голевых передач за всё время выступлений на мундиалях. Рекорд же принадлежит Пеле, у которого 10 ассистов. Откровенно говоря, веры в то, что Месси сможет сделать 3 результативные передачи, не очень много: всё же вряд ли французы пропустят так много голов в решающем матче. Однако шансы у капитана «альбиселесте» есть. Правда, пока личный рекорд Месси на чемпионатах мира – 2 голевые передачи за матч. Случилось это четыре года назад в матче против… сборной Франции, когда аргентинцы в 1/8 проиграли 3:4.

Месси может установить и ещё один сопутствующий рекорд. Сейчас у аргентинца 6 голевых передач в плей-офф чемпионата мира. По этому показателю он уступает лишь своему соотечественнику Диего Марадоне – он 8 раз ассистировал партнёрам в плей-офф мундиалей. Однако опять же сделать 3 голевые передачи в финальном матче будет довольно затруднительно.

Роман Андреев