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Какие рекорды чемпионатов мира Месси может установить в финале

17 Декабря 2022 • 10:25 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

В воскресенье Лионель Месси проведёт последний матч на чемпионатах мира. В финале катарского мундиаля аргентинец может установить несколько рекордов турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чего может добиться Месси.

Наибольше количество матчей на чемпионатах мира

Чтобы установить этот рекорд, Месси просто надо выйти на поле. В настоящий момент аргентинец в разные годы провёл на чемпионатах мира 25 матчей. Столько же на турнирах провёл Лотар Маттеус, и это пока лучший показатель. Несложно посчитать, что Месси в случае выхода на поле установит абсолютный рекорд, при этом нет сомнений, что он, конечно, сыграет в воскресенье.

Наибольшее количество сыгранных минут на чемпионатах мира

Этот рекорд в некотором роде следует из предыдущего. Месси может установить рекорд по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира. Кстати, интересно, что сейчас рекорд принадлежит не Маттеусу. Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини с 1990-го по 2002 год провёл 2217 минут в матчах мундиалей. У Месси в настоящее время 2194 минуты с учётом нынешнего турнира. Таким образом, уже к середине первого тайма аргентинец установит и этот рекорд.

Наибольшее количество побед на чемпионатах мира

Если сборная Аргентины выиграет финальный поединок, то это будет 19-я победа для Месси в матчах чемпионата мира. В зачёт идут в том числе встречи, выигранные в серии пенальти. В настоящий момент Месси делит рекорд по количеству выигранных матчей с Мирославом Клозе. Свою 18-ю победу на чемпионатах мира немец одержал в финале 2014 года, когда была обыграна Аргентина с Месси. Правда, Клозе в любом случае сохранит за собой рекорд по количеству выигранных матчей на чемпионатах мира в основное время.

Наибольшее количество голевых передач на чемпионатах мира

Этот рекорд Лионель Месси может установить, но сделать это будет крайне сложно. В настоящее время у аргентинца 8 голевых передач за всё время выступлений на мундиалях. Рекорд же принадлежит Пеле, у которого 10 ассистов. Откровенно говоря, веры в то, что Месси сможет сделать 3 результативные передачи, не очень много: всё же вряд ли французы пропустят так много голов в решающем матче. Однако шансы у капитана «альбиселесте» есть. Правда, пока личный рекорд Месси на чемпионатах мира – 2 голевые передачи за матч. Случилось это четыре года назад в матче против… сборной Франции, когда аргентинцы в 1/8 проиграли 3:4.

Месси может установить и ещё один сопутствующий рекорд. Сейчас у аргентинца 6 голевых передач в плей-офф чемпионата мира. По этому показателю он уступает лишь своему соотечественнику Диего Марадоне – он 8 раз ассистировал партнёрам в плей-офф мундиалей. Однако опять же сделать 3 голевые передачи в финальном матче будет довольно затруднительно.

Роман Андреев

Какой из этих рекордов точно не установит Месси?
Наибольше количество матчей на чемпионатах мира Наибольшее количество сыгранных минут на чемпионатах мира Наибольшее количество побед на чемпионатах мира Наибольшее количество голевых передач на чемпионатах мира Все установит
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