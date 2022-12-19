Газзаев дал характеристику Месси и Мбаппе после финала ЧМ

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о Килиане Мбаппе и Лионеле Месси после финала чемпионата мира – 2022, в котором Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Француз оформил хет-трик, а активе Лео – дубль.

«Месси - игрок, который является лучшим футболистом мира и восходящая звезда, которая добьется таких же успехов, - Мбаппе. Все в этом матче было красиво», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом мундиаля, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, отметившись восемью забитыми мячами.