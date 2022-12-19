«Барселона» поздравила Месси с победой на ЧМ-2022

Пресс-служба «Барселоны» в своих социальных сетях поздравила звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Каталонский клуб в социальных сетях поздравил 35-летнего аргентинского футболиста, который впервые в своей карьере выиграл мундиаль.

«Гордимся тобой», - заявили в каталонской команде.

Напомним, что Лионель Месси вместе с аргентинской сборной в финале катарского чемпионата мира в серии пенальти обыграл французов. Звёздный форвард летом 2021 года на правах свободного агента покинул «Барселону» и перебрался в «ПСЖ», за который выступает и по сей день.