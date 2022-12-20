Глушаков выбрал лучшего игрока ЧМ между Месси и Мбаппе

Экс-хавбек сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кого считает лучшими игроками завершившегося в Катаре чемпионата мира – 2022.

«Месси и Мбаппе - два лучших игрока мундиаля. Оба сыграли великолепно. Мбаппе забил много мячей. Но Месси вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, поэтому поставлю его на первое место», - передает слова Глушакова издание «Чемпионат».

Сборные Аргентины и Франции встретились в финале чемпионата мира. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

В финале Месси забил два гола, а Мбаппе оформил хет-трик.