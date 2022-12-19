Аршавин: «Если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от завершившегося в Катаре чемпионата мира – 2022.

«Мне запомнилась великолепная игра Месси и Мбаппе. Если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы одолели соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3. Этот кубок мира стал для «альбиселесте» третьим в истории. Ранее они побеждали в 1978 и 1986 годах.