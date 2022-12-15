Каррагер: «Конате должен выйти в старте в финале ЧМ-2022»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что Ибраима Конате заслужил сыграть в финале с первых минут.

В недавнем полуфинале против Марокко 23-летний футболист показал впечатляющую игру и помог французам сохранить ворота в неприкосновенности (2:0). При этом участие Конате в предстоящем финале против Аргентины остаётся под вопросом, поскольку в строй вернулся Дайо Упамекано.

«Я не понимаю, как после такого перформанса Конате может оказаться вне старта в финале, – заявил Каррагер. – Думаю, именно он был лучшим игроком во встрече с Марокко», – похвалил англичанин защитника «Ливерпуля».