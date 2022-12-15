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Каррагер: «Конате должен выйти в старте в финале ЧМ-2022»

15 Декабря 2022 • 23:25 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что Ибраима Конате заслужил сыграть в финале с первых минут.

В недавнем полуфинале против Марокко 23-летний футболист показал впечатляющую игру и помог французам сохранить ворота в неприкосновенности (2:0). При этом участие Конате в предстоящем финале против Аргентины остаётся под вопросом, поскольку в строй вернулся Дайо Упамекано.

«Я не понимаю, как после такого перформанса Конате может оказаться вне старта в финале, – заявил Каррагер. – Думаю, именно он был лучшим игроком во встрече с Марокко», – похвалил англичанин защитника «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Франции Джейми Каррагер Дайо Упамекано Ибраима Конате
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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