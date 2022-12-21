Роберто Соса: «Марадона и Месси - это папа и мама»

Бывший аргентинский нападающий Роберто Соса, выступавший в итальянских клубах «Удинезе» и «Наполи», радуется долгожданному успеху сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он стал первым после 36 лет ожидания с момента последней победы в ЧМ в 1986 году - большая пауза была лишь у сборной Италии, 44 года.

Соса признался, что ему, как и любому аргентинцу, трудно сделать выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси - по его словам, это все равно, что делать выбор между отцом и матерью.

- Сделать выбор между Марадоной и Месси? Это как выбирать между папой и мамой, - цитирует слова Сосы pianetamilan.it.