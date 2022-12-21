Кто заменит Месси в сборной Аргентины

Лионель Месси уже объявил, что не сыграет на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто заменит легендарного игрока в сборной Аргентины.

Начать, наверное, надо с главного. Заменить Лионеля Месси в полной мере будет невозможно. Это гениальный игрок, которых за всю историю футбола было не так много. Тем не менее на поле, в стартовом составе «альбиселесте», на его месте всё равно появится кто-то, кто будет в США, Канаде и Мексике защищать титул чемпионов мира. Кто же это может быть?

Алехандро Гарначо

Молодой вингер «Манчестер Юнайтед» считается очень перспективным. В свои 18 лет он уже успел 10 раз выйти в основном составе «красных дьяволов» во всех турнирах, забить 2 гола и сделать 2 результативные передачи. Гарначо успел забить и в Премьер-лиге. Он может сыграть как слева в атаке, так и справа. Скалони следит за Гарначо и даже включил его в предварительный состав сборной Аргентины на чемпионат мира, но в окончательную заявку, конечно, не взял. Правда, «альбиселесте» надо действовать быстрее. Гарначо родился в Испании и даже играл за юношеские сборные этой европейской страны. Учитывая, что вингера уже сватают, в том числе в мадридский «Реал», есть риск его упустить.

Тьяго Альмада

Ещё один молодой игрок, на которого в стране очень рассчитывают. Альмаде 21 год, и он также был в расширенном составе сборной Аргентины для поездки в Катар. Кстати, за «альбиселесте» хавбек уже провёл два матча. Про этого полузащитника говорят уже давно, он ещё в 17 лет дебютировал в составе «Велес Сарсфилд», правда, в качестве продолжения карьеры выбрал МЛС. Альмада – лидер «Атланты Юнайтед», выигрывал звание лучшего новичка лиги. Он скорее играет в центре, но может также оказаться на любом из флангов атаки. Конечно, Альмаде для прогресса надо срочно переезжать в Европу.

Лука Ромеро

Ещё один футболист в нашем списке, который имеет выбор сборной. Ромеро родился в Мексике, в раннем возрасте оказался в Испании, где получил местный паспорт, при этом он является этническим аргентинцем, но выступал только за юношеские сборные страны. Правому вингеру в ноябре исполнилось 18 лет. Он побил рекорд испанской Ла Лиги по возрасту дебюта, а минувшим летом перебрался в римский «Лацио». Ромеро уже успел забить в Серии А. Скалони его также включил в расширенный состав сборной Аргентины на турнир в Катаре.

Валентин Карбони

В Италии играет ещё один молодой кандидат в сборную, который может сыграть справа в атаке. Правда, для Карбони более привычная позиция в центре поля, но в 17 лет рано говорить, что у него есть конкретное место. В текущем сезоне хавбек в составе миланского «Интера» дебютировал и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Правда, зная, как «нерадзурри» подходят к развитию своих воспитанников, в перспективах Карбони есть сомнения. При этом он также может играть не только за сборную Аргентины, но и за команду Италии. За европейцев Карбони выступал на уровне до 17 лет, но провёл уже ряд встреч за «альбиселесте» U20. Скалони и его включил в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2022.

Эсекьель Себалльос

Первый игрок в нашем списке, который выступает на родине. Себалльос – воспитанник «Боки Хуниорс», за которую до сих пор и выступает. 20-летний правый вингер также может сыграть и слева. Себалльос пробился в основной состав «Боки», на его счету в этом сезоне несколько голов и результативных передач. По данным СМИ, в ближайшее время он может перебраться в «Манчестер Сити», который следит за этим талантливым аргентинцем.

Джанлука Престианни

Наверное, про этого вингера рановато говорить с прицелом на 2026 год, хотя кто знает. Престианни в конце января исполняется 17 лет, но он уже успел в составе родного «Велес Сарсфилд» дебютировать и в чемпионате Аргентины, и в Кубке Либертадорес. Он стал самым молодым игроком в истории клуба. Престианни также может действовать и слева, и справа. На родине он считается большим талантом, и его связывают с возможным переходом в мадридский «Реал», который в последние годы активно покупает юношей в Южной Америке

Роман Андреев