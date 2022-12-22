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Что за клуб «Аль-Наср», где Роналду продолжит карьеру

22 Декабря 2022 • 20:58 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Криштиану Роналду в шаге от перехода в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этой команде.

«Аль-Наср» был основан 24 октября 1955 года. Название клуба с арабского переводится как «победа». В соседних странах много команд с таким же названием, но именно саудовцы были первыми в регионе. «Аль-Наср» выступает в жёлто-синих цветах, которые символизируют пески Аравийского полуострова и море, его омывающее.

Какое-то время клуб был любительским, пока не попал под крыло Абдуррахмана ибн Сауда Аль Сауда, принца Саудовской Аравии, сына короля Сауда. Он трижды избирался президентом «Аль-Насра» (1960—1969; 1975—1997 и 2000—2004). В 1963-м клуб пробился в элиту. В 70-х и 80-х «Аль-Наср» четыре раза выиграл чемпионат страны и завоевал пять Кубков короля и два Кубка принца, ещё по три раза становился вторым и уступал в финале Кубка короля.

В 90-х продолжился прогресс команды. Правда, внутри страны «Аль-Наср» выиграл всего два чемпионства и один кубок, зато на международной арене дважды доходил до финала Кубка обладателей кубков Азии и однажды выиграл, дважды взял Клубный кубок чемпионов Персидского залива и один Суперкубок Азии. В 2000-м «Аль-Наср» выступил на первом в истории клубном чемпионате мира, где в группе проиграл «Реалу» и «Коринтиансу», но обыграл «Раджу Касабланку» и занял третье место в группе.

В начале XXI века «Аль-Наср» был в кризисе. В сезоне-2006/07 клуб из Эр-Рияда лишь в последнем туре спасся от вылета. Однако в 10-е годы «рыцари Неджда» вновь стали добиваться успехов. Трижды «Аль-Наср» становился чемпионом и однажды стал вторым, завоевал Кубок принца и дважды уступил в финале.

В текущем сезоне «Аль-Наср» после девяти туров делит первую строчку в таблице с «Аль-Шабабом», набрав 22 очка. Правда, у конкурента на один матч меньше.

Криштиану Роналду станет не первым известным игроком, который будет выступать за «Аль-Наср». В разные годы за «рыцарей Неджда» выступали Христо Стоичков и Денилсон. Также здесь играли хорошо нам знакомые по Российской премьер-лиге Жулиано, Ахмед Муса и Рэзван Кочиш. Прямо сейчас за «Аль-Наср» выступают Давид Оспина и Венсан Абубакар. Кроме того, здесь работали многие известные тренеры: Марио Загалло, Жан Фернандес, Анри Мишель, Артур Жорже, Вальтер Дзенга. Именно здесь до «Спартака» работал Руй Витория. Возглавлял «Аль-Наср» и Фабио Каннаваро. В настоящее время наставником саудовской команды является Руди Гарсия.

Главная спортивная цель «рыцарей Неджда» — это победа в азиатской Лиге чемпионов. Дважды «Аль-Наср» доходил до полуфинала, но проигрывал иранскому «Персеполису» и соседям из «Аль-Хиляля». Во многом для этого в Эр-Рияд и позвали Криштиану Роналду. Для этой задачи в предыдущие годы «Аль-Наср» пытался зазвать в Эр-Рияд Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга, но оба отказались.

Правда, помимо спортивной задачи есть и иная. Саудовская Аравия пытается через футбол улучшить свой имидж на международной арене. Кроме того, страна претендует на проведение чемпионата мира-2030 вместе с Грецией и Египтом. В Саудовской Аравии верят, что Роналду может помочь с этой задачей, став послом турнира. Правда, на проведение мундиаля также претендует и Португалия, так что большой вопрос, кому будет помогать футболист.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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