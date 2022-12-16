Джоркаефф: «Жиру – ключевой игрок сборной Франции»

Бывший французский полузащитник Юрий Джоркаефф поделился восторгом от игры Оливье Жиру в сборной Франции.

36-летний форвард «Милана» является неотъемлемой частью основного состава финалистов чемпионата мира – на его счету четыре забитых мяча в пяти матчах турнира.

«Я всегда считал Жиру ключевой фигурой в сборной Франции. Да, в какой-то момент он был несправедливо списан со счетов, но это его не остановило, и я очень рад за него. Оливье – ориентир для всей команды, он задаёт тон игре. Он всегда располагается в нужном месте и очень хорош под давлением. Его важность трудно переоценить», – сказал в интервью RMC Sport Джоркаефф.