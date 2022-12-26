«Правда всё равно всплывёт» – друг Бензема жёстко высказался в адрес Дешама и сборной Франции

Бывший агент и близкий друг Карима Бензема прокомментировал конфликт нападающего с персоналом сборной Франции.

Футболист мадридского «Реала» пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной перед началом турнира, и был отправлен Дидье Дешамом домой, хотя, как считается, мог вернуться в строй по ходу мундиаля. Вскоре после финала Бензема объявил об уходе из национальной команды.

«Спустя неделю после получения травмы Карим тренировался в Мадриде, а чуть позднее отыграл полчаса в товарищеском матче за «Реал», но для сборной Франции он был «не готов». Продолжайте лгать, правда всё равно всплывёт», – заявил Карим Джазири, цитируемый испанскими ресурсами.